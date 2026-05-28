БПЛА атаковали шедший из Новороссийска в Турцию танкер
Беспилотные летательные аппараты атаковали три танкера в акватории Черного моря у северного побережья Турции, сообщает Reuters со ссылкой на данные судоходной компании Tribeca. По информации сервиса Marinetraffic, одно из судов следовало из Новороссийска в Стамбул.
Речь идет о нефтеналивных танкерах, предназначенных для перевозки сырой нефти. Танкер James II под флагом Палау, как утверждается, был атакован примерно в 80 км от побережья района Тюркели. Еще два судна — Altura и Velora под флагами Сьерра-Леоне — попали под удар во время операции по перевалке сырья между судами.
Береговая охрана Турции направила к местам происшествий патрульные катера. Экипажи были эвакуированы, пострадавших нет, уточняет Reuters. В Министерстве транспорта Турции от комментариев по инциденту воздержались.