В Адыгее ввели режим ЧС из-за угрозы посевам

В Адыгее введен режим чрезвычайной ситуации в связи с переувлажнением почвы и угрозой сельскохозяйственным посевам, возникшей на фоне продолжительных дождей. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, посевная кампания в регионе выполнена лишь на 56%, поскольку из-за неблагоприятных погодных условий сельхозтехника не может выйти в поля. В частности, остаются не выполненными планы по посеву подсолнечника, кукурузы, сои и риса. Власти, как отметил господин Кумпилов, намерены оказать поддержку аграриям, включая замену семян и предоставление необходимой техники, а также обеспечить возобновление работ при улучшении погодных условий.

Глава региона также сообщил, что в результате обильных осадков в Адыгее сохраняется высокий уровень воды в реках Кубань, Лаба и Белая. Все оперативные службы, ведомства и муниципальные администрации переведены в режим повышенной готовности, к потенциально подтопляемым территориям направлены дополнительные резервы техники.

Вячеслав Рыжков