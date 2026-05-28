Три танкера атакованы дронами у берегов Турции, один из них шел из Новороссийска

Три танкера, предназначенных для перевозки сырой нефти, подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов в акватории Черного моря у северного побережья Турции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные судоходной компании Tribeca.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

По информации ресурса Marinetraffic, один из танкеров следовал из порта Новороссийск в Стамбул.

Как уточняется, танкер James II (флаг Палау) был атакован в 80 км от береговой линии в районе Тюркели. Два других судна — Altura и Velora (оба под флагами Сьерра-Леоне) — попали под удар во время осуществления перевалки сырья между судами.

В результате атак никто из членов экипажей не пострадал. Все моряки были эвакуированы. К месту происшествия для оказания помощи были направлены катера береговой охраны Турции.

Агентство Reuters отмечает, что Министерство транспорта Турции пока воздерживается от комментариев по факту произошедшего.

Наталья Решетняк