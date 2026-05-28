Председатель ЗСК посетил завод пищевого оборудования в Новотитаровской

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в ходе рабочей поездки посетил предприятие ООО «ПищТех» в станице Новотитаровской — единственного в регионе производителя профессионального кухонного оборудования.

В выездном мероприятии также участвовали председатель профильного комитета ЗСК Владимир Лыбанев и заместитель министра промышленной политики края Владислав Смагин.

Предприятие специализируется на выпуске оборудования, мебели и посуды для предприятий общественного питания — от ресторанов до школьных столовых. Производственные мощности позволяют выпускать свыше 50 тыс. единиц продукции в год, включая плиты, посудомоечные машины, хлебопекарное оборудование и холодильные установки. «ПищТех» входит в перечень региональных производителей, продукция которых закупается для государственных и муниципальных нужд.

Отдельное внимание на предприятии уделяется образовательным инициативам: здесь регулярно проводятся экскурсии для школьников, студентов и туристических групп. По данным компании, производство уже посетили около 500 учащихся и более 400 гостей.

В ходе визита парламентарии ознакомились с полным производственным циклом — от работы конструкторского бюро до сборочных линий и складских помещений.

Генеральный директор «ПищТеха» Евгений Чистяков сообщил, что при государственной поддержке предприятие в текущем году разрабатывает восемь новых видов продукции. Участие в федеральной программе «Производительность труда», по его словам, позволило более чем в три раза увеличить объемы отгрузки. Около 75% продукции поставляется за пределы региона, включая страны ближнего зарубежья.

По итогам осмотра Юрий Бурлачко отметил значимость подобных предприятий для развития промышленного сектора края, указав на их роль в реализации импортозамещения и расширении производственной линейки.

«ООО “ПищТех” — во многом уникальное предприятие. Наладив устойчивые рынки сбыта и сформировав узнаваемый бренд, руководство не останавливается на достигнутом. Участие в краевых и федеральных программах позволяет осваивать импортозамещающие технологии и расширять ассортимент. Важно, что производство обеспечено кадрами — выпускниками кубанских вузов и колледжей. В нынешних условиях поддержка таких предприятий имеет особое значение для развития экономики региона»,— приводит пресс-служба ЗСК слова Юрия Бурлачко.

