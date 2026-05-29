Краснодарское СММ-агентство признано лучшим в России

В 2026 году агентство HEADSHOT «Хедшот» из Краснодара получило шесть наград международной и федеральных премий по маркетингу: Workspace Digital Awards, RUWARD AWARD и Silver Mercury. По числу побед в отраслевых премиях агентство опередило все СММ-команды региона.

На RUWARD AWARD 2026 — ежегодной премии российского диджитал-рынка — HEADSHOT заняло 1-е место в номинации «Агентство года / СММ» в блоке «Точка зрения клиента. Цифровой маркетинг» и было признано лучшим СММ-агентством в России. Вторая награда — 2-е место в номинации «Кейс года / Медицина и фармацевтика» в блоке «Точка зрения рынка. Цифровой маркетинг».

«Мы остаемся одними из немногих, кто приезжает из Краснодара и системно заявляется на федеральные премии,— комментирует Алексей Милиненков, основатель HEADSHOT.— Наша цель — двигать регион и доказывать, что продукт столичного уровня создается здесь. Три года назад мы взяли 3-е место в номинации "Перспективное агентство" в этой же премии, а в этом году нас признали лучшим СММ-агентством в России. У нас получилось».

С Workspace Digital Awards 2026 — международной премии в области диджитал-маркетинга — команда привезла еще две награды: 1-е место в категории «Маркетинг и реклама» (номинация «Комплексный интернет-маркетинг») и 2-е место в категории «Комплексные услуги» (номинация «Красота и здоровье»).

На Silver Mercury — одной из ключевых премий российской рекламной индустрии — HEADSHOT получил две награды в направлении ЮФО: золото в номинации «Лучший маркетинговый проект» и бронзу в номинации «Лучший пиар-проект».

В этом году особо отмечен один из кейсов команды — комплексное продвижение центра протезирования конечностей «Технологии Жизни». Это сложная, консервативная ниша, в которой давно работают сильные игроки с устойчивой репутацией, а сам клиент — молодая компания.

HEADSHOT выстроило и реализовало систему маркетинга для центра с нуля: позиционирование, отстройка от конкурентов через нестандартный визуал, СММ, перформанс-трафик, продакшн, пиар, работа с агрегаторами и дизайн.

Агентство работает как бутиковое. Это формат, где вместо пакетных предложений индивидуально подбираются маркетинговые инструменты и каналы под запрос и цели каждого клиента. Так, профессионализм команды позволяет решать в проектах задачи интернет-маркетинга полного цикла. Это дает возможность эффективно комбинировать подходы к продвижению и собирать комплексные стратегии, которые приносят максимально качественный результат.

HEADSHOT получает федеральное признание не впервые. В 2023 году агентство вошло в тройку лидеров рейтинга перспективных агентств России по версии RUWARD и заняло 1-е место в номинации «Маркетинг и реклама: контент-маркетинг» в премии Workspace Digital Awards. В 2024-м команда забрала уже три награды и высший балл жюри на премии Workspace Digital Awards — 8,7 из 10 за кейс про продвижение застройщика, это лучший результат среди 1 058 поданных работ. В этом же году агентство победило в национальной премии «Бренд года» в номинации «Маркетинговые услуги».

HEADSHOT — агентство интернет-маркетинга полного цикла, основанное в 2015 году в Краснодаре. Команда из 25 специалистов работает с СММ, перформанс-маркетингом, инфлюенс-маркетингом, продакшеном, СЕО, контент-маркетингом, а также над созданием маркетинговых и СММ-стратегий. Агентство работает со средним и крупным бизнесом как федерального, так и регионального уровня. Специализация на следующих нишах: медицина, недвижимость, телеком, автодилеры, фитнес.

