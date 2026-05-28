Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели девочки в ДТП в Черкесске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели восьмилетней девочки в результате ДТП в Черкесске. Об этом сообщили в информационном центре СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным ведомства, в мае 2026 года местная жительница, управляя легковым автомобилем, совершила наезд на ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка скончалась, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Поводом для поручения главы СКР стали сообщения в эфире федерального телеканала, где родственники погибшей выразили опасения, что виновница аварии может избежать ответственности.

Уголовное дело расследуется следственным управлением СКР по Карачаево-Черкесии. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления Очиру Унгунову представить доклад об установленных обстоятельствах происшествия, а также о результатах расследования после его завершения.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Валерий Климов