Петербургский метрополитен 29 мая будет работать круглосуточно

В ночь с 29 на 30 мая метро в Северной столице не закроется на технологический перерыв. Такое решение принято для обеспечения перевозок пассажиров во время празднования Дня города, сообщили в подземке.

Для входа и выхода будут открыты все вестибюли станций, за исключением 16

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Для входа и выхода будут открыты все вестибюли станций, за исключением 16. В их числе — «Проспект Ветеранов» (вестибюль 1), «Ленинский проспект» (2), «Площадь Ленина» (2), «Девяткино» (1), «Московская» (1), «Невский проспект» (2), «Проспект Славы» (2), «Дунайская» (1), «Зенит» (2), а также вестибюли станций «Технологический институт-2», «Площадь Александра Невского-2», «Достоевская», «Парк Победы» и «Фрунзенская».

С 2:00 до 4:30 30 мая будет временно приостановлена продажа проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей. Пассажиры в эти часы смогут приобрести только жетоны. Проход на станции будет осуществляться по жетонам, банковским картам и проездным билетам (кроме приложения «Единой карты петербуржца»).

