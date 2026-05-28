Единые правила для всех руководителей: ОТЭКО масштабировала управленческие практики

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, запустила четвертую волну внедрения Регулярных практик управления как единого инструмента для руководителей всех уровней и всех подразделений.

Фото: www.magnific.com

Регулярные практики управления ОТЭКО — это комплекс повседневных мероприятий для раскрытия потенциала сотрудников и повышения ключевых показателей эффективности. Среди основных направлений работы, помимо прочего, линейные обходы, обратная связь, обсуждение эффективности, лидерство в безопасности и другие. Регулярные практики управления (РПУ) создают общее коммуникационное поле для всех сотрудников независимо от специфики деятельности и обязательно включают личный пример руководителя по важным вопросам. На текущем этапе система РПУ масштабируется на все производственные подразделения компании, что позволяет унифицировать систему управления и упростить внутреннее взаимодействие.

«Главная цель — сформировать у всех единые правила и процедуры, которые позволят нам говорить на одном языке,— подчеркнул директор департамента по повышению операционной эффективности ОТЭКО Игорь Акмаев.— Мы прошли долгий путь с 2022 по 2025 год, когда формировали методологию и запускали первые волны наставничества. Теперь мы продолжаем расширение на всех руководителей».

Значимым событием четвертого этапа внедрения РПУ стало создание Клуба лучших наставников. Новая структура объединила наиболее опытных специалистов, которые займутся дальнейшей трансляцией и внедрением управленческих стандартов на разных уровнях. Членство в клубе расширяет профессиональные горизонты: получивший признание сотрудник может помогать с применением управленческого инструментария коллегам из других подразделений, в том числе занимающим более высокие должности.

Регулярные практики управления (РПУ) являются неотъемлемой частью Производственной системы ОТЭКО (ПСО), построенной на принципах бережливого производства и непрерывного совершенствования. Четвертая волна РПУ закрепит переход к зрелой модели управления, где единые стандарты становятся основой операционной эффективности и развития персонала.