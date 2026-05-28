Евпатория стала городом воинской доблести

Евпатория получила почетное звание Республики Крым «Населенный пункт воинской доблести». Соответствующий законопроект, внесенный главой Крыма Сергеем Аксеновым, крымские депутаты поддержали в двух чтениях на заседании сессии парламента. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета региона.

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов отметил, что еще в 1970-х годах рассматривалась возможность присвоения Евпатории статуса Города-Героя, однако по ряду причин решение принято не было, несмотря на подвиг Евпаторийского десанта и мужество горожан.

«Наша задача — восстановить эту историческую справедливость. Ведь присвоение почетного звания городу — важное, символичное событие. Убежден, здесь нет никакой переоценки. Много лет евпаторийцы ждали этого признания, бережно храня память о подвиге, совершенном нашими предками в годы Великой Отечественной войны, воспитывая патриотами своих детей», — заявил господин Константинов.

В боях за освобождение города принимали участие не только бойцы морской пехоты и сотрудники НКВД, но и местные жители. Как рассказал парламентарий Валерий Аксенов, из-за невозможности своевременно доставить боеприпасы штурм не достиг цели. Участники десанта и присоединившиеся к ним горожане оказались в безвыходном положении. В результате многие погибли, а более 5 тыс. гражданских лиц были расстреляны оккупантами.

«Их героизм и мужество должны быть оценены потомками по достоинству», — подчеркнул Валерий Аксенов.

В августе 1941 года в Евпатории сформировали вторую Крымскую дивизию народного ополчения, позже переформированную в 321-ю стрелковую дивизию 51-й армии. В октябре 1941 года в горы Крыма ушел Евпаторийский партизанский отряд численностью 136 человек. В годы оккупации в городе действовали восемь подпольных групп.

В ночь на 5 января 1942 года провели операцию по высадке десанта моряков Черноморского флота в Евпатории, создав плацдарм для полного освобождения города и наступления. Звания Героя Советского Союза удостоены 26 евпаторийцев, еще два жителя города стали полными кавалерами ордена Славы.

