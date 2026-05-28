В Ярославской области в апреле выросло промпроизводство

Промышленное производство в Ярославской области в апреле 2026 года выросло на 5,1% по сравнению с мартом и на 8,9% по сравнению апрелем 2025 года. Об этом сообщает Ярославльстат.

За январь—апрель индекс промпроизводства в регионе составил 96,9% от уровня аналогичного периода прошлого года. Это лучше, чем в январе—феврале (93,3%).

В обрабатывающих производствах в апреле индекс составил 109,1%. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха составило 110,8% от уровня прошлого года, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 95,6%. Индекс добычи полезных ископаемых составил 88,5%.

Антон Голицын