В Ярославской области в начале года снизилось промпроизводство

Индекс промышленного производства в январе—феврале 2026 года составил 93,3% от уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Ярославльстат.

В обрабатывающих производствах индекс составил 92,3%. В этой группе снижение наблюдалось по большинству отраслей. Например, производство нефтепродуктов составило 77,7%, пищевых продуктов — 83,5%, ремонт и монтаж машин и оборудования — 31,1%. Выросло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (141,5%), металлургическое производство (115,4%), производство мебели (117,5%).

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха составило 105,4% от уровня прошлого года, такой же уровень роста зафиксирован по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». Индекс добычи полезных ископаемых составил 77,7%.

В целом в России индекс промышленного производства в январе—феврале составил 99,2% по данным Росстата.

Антон Голицын