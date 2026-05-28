На трудоустройство подростков Кубани выделили 41 млн рублей

Власти Краснодарского края направили 41 млн руб. из регионального бюджета на трудоустройство более 43 тыс. школьников в летний период 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как заявил губернатор Вениамин Кондратьев, молодые люди смогут попробовать себя в сферах образования, культуры, молодежной политики и спорта. Кроме того, им будут доступны вакансии на предприятиях сельского и жилищно-коммунального хозяйства, а также в индустрии курортов и туризма.

«Подать заявление на трудоустройство можно в электронной форме через личный кабинет на Единой цифровой платформе "Работа России" или обратившись лично в центры занятости»,— отметил Вениамин Кондратьев.

По данным администрации края, подать электронное заявление могут те соискатели, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги».

