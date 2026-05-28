ФАС выявило нарушения конкуренции при размещении торговых объектов в Буденновском округе

Ставропольское УФАС признало администрацию Буденновского муниципального округа нарушившей закон о защите конкуренции при размещении нестационарных торговых объектов. Об этом сообщили в региональном управлении антимонопольной службы.

Основанием для возбуждения дела стало обращение предпринимателя, который указал на исключение из схемы размещения НТО адресного ориентира, где располагался его торговый объект, а также на отказ администрации продлить договор на размещение.

В ходе рассмотрения дела антимонопольный орган установил, что в период действия договора предпринимателя, полностью оплаченного со стороны заявителя, администрация исключила спорный адрес из схемы размещения НТО без уведомления арендатора.

Кроме того, как отметили в УФАС, муниципалитет отказался продлевать договор, несмотря на предусмотренную законодательством возможность пролонгации соглашений на срок до семи лет без проведения торгов.

Комиссия антимонопольной службы также установила, что аналогичные договоры с другими предпринимателями, работающими рядом с объектом заявителя, были продлены. В УФАС пришли к выводу, что такие действия создали неравные условия ведения бизнеса и содержат признаки дискриминации.

К моменту вынесения решения администрация самостоятельно устранила нарушения: объект предпринимателя был возвращен в схему размещения НТО, а договор продлен. В отношении должностных лиц администрации планируется применение административных мер.

