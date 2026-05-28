Суд в Уфе признал законным изъятие волос у главы администрации города

Советский райсуд Уфы отказал в удовлетворении жалобы главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева о признании незаконным принудительного изъятия у него волос и направления их в лабораторию для экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», господину Мавлиеву вменяют два эпизода получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от уфимских застройщиков и два эпизода превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Глава администрации города находится под домашним арестом. Вину он не признает.

Около двух недель назад, после перевода сити-менеджера из СИЗО под домашний арест на основании положительных характеристик, у него изъяли на анализы биоматериалы. По словам информированных собеседников «Ъ-Уфа», волосы понадобились для поиска следов запрещенных веществ. Защита Ратмира Мавлиева настаивает, что предположения следствия необоснованны.

Судебное заседание по рассмотрению жалобы господина Мавлиева проводилось в закрытом от СМИ режиме.

Олег Вахитов