У мэра Уфы принудительно взяли образцы волос

16 мая полицейские увезли мэра Уфы Ратмира Мавлиева из больницы в отдел криминалистики, где «с применением физической силы» принудительно взяли у него образцы волос. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката сити-менеджера Марата Самойлова.

По словам юриста, 10 мая у мэра уже брали образцы биоматериалов — тоже принудительно. Ратмир Мавлиев подал в Советский суд Уфы жалобу на эти действия, которую рассмотрят 25 мая. 13 мая под предлогом, что образцов недостаточно, правоохранители вновь пытались взять у него волосы в палате, но им отказали. «Сегодня ему даже не вручили протокол об изъятии биоматериалов, все делали без понятых. Будем отстаивать в суде свои права», — пояснил Марат Самойлов (цитата по «РИА Новости»).

Ратмир Мавлиев обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

Майя Иванова