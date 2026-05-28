Жалобу мэра Уфы к СКР рассматривают без участия СМИ

Советский райсуд Уфы по ходатайству следователя управления СКР по Башкирии решил в закрытом режиме изучить жалобу главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева к ведомству. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Уфа» из зала суда. Господин Мавлиев просит суд признать незаконными действия следователей-криминалистов, изъявших у него волосы, и передачу их на анализ в лабораторию. Также истец настаивает на получении протокола исследования.

Как сообщал «Ъ-Уфа», господину Мавлиеву вменяют два эпизода получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от уфимских застройщиков и два эпизода превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Глава администрации города находится под домашним арестом. Вину он не признает.

Около двух недель назад у Ратмира Мавлиева изъяли на анализы биоматериалы — слюну и волосы. Официально о причинах такого решения не сообщалось. По информации от информированных источников «Ъ-Уфа», следствие допускает, что в биоматериалах чиновника могут оказаться следы запрещенных веществ. Защита Ратмира Мавлиева такую вероятность исключала.

Представитель СКР, заявляя ходатайство о проведении судебного заседания в закрытом режиме, пояснил о необходимости не оглашать материалы дела. Представитель прокуратуры его поддержал, но адвокаты сити-менеджера Уфы были против. По их мнению, в ходе процесса не планируется оглашать материалы предварительного расследования.

Судья закрыл от журналистов рассмотрение материалов жалобы, но допустил СМИ к оглашению решения.

Олег Вахитов