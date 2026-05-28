Давление на предпринимателей в Ставропольском крае сократилось втрое за пять лет

Ставропольский край вошел в число лидеров Северо-Кавказского федерального округа по ключевым показателям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, продемонстрировав трехкратное снижение давления на бизнес за последние пять лет, сообщили в региональном минэке.

Основой документа стал масштабный опрос предпринимателей — крупнейший в России. Мнения респондентов легли в основу 75 критериев, что позволило составить объективную картину состояния деловой среды в регионах. В исследовании, которое учитывало динамику изменений за 12 лет мониторинга, специалисты Агентства стратегических инициатив (АСИ) отметили Ставрополье. Край оказался одним из передовых в СКФО сразу по нескольким направлениям. Особо выделена сфера защиты бизнеса: зафиксировано, что административная нагрузка на предпринимательское сообщество уменьшилась в три раза за пятилетний период.

«Работа продолжается постоянно. Уже через неделю сможем посмотреть на ситуацию более подробно, но видим, что состояние инвестклимата растет, а значит, идем в верном направлении. Обязательно поделюсь новостями с полей ПМЭФ, где огласят результаты», — прокомментировал министр экономразвития региона Антон Доронин.

Положительные сдвиги наблюдаются и в области инфраструктуры для коммерческой деятельности. Наибольший прирост — более одного балла по пятибалльной шкале — зафиксирован в оценке объектов инвестиционной инфраструктуры. Примечательно, что в части инженерных сетей и коммуникаций Ставропольский край стал единственным субъектом в округе, где на протяжении четырех лет сохраняется устойчивая положительная динамика по усредненным показателям.

В текущем году рейтинг учитывался по восьми направлениям, всего оценивается свыше сотни параметров. Итоговые данные будут обнародованы на Петербургском международном экономическом форуме.

