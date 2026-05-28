Спрос на клубнику в шоколаде вырос на 22% в Краснодаре

В Краснодаре спрос на клубнику в шоколаде вырос на 22% год к году, а средний чек на этот десерт достиг 2489 руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики маркетплейса Flowwow.

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Как отмечается в исследовании, за период с января по май клубника в шоколаде стала самым востребованным десертом ручной работы. Ягодное угощение обогнало бенто-торты, которые занимают второе место по популярности, на 61%.

Средний чек на клубнику в шоколаде незначительно вырос на 3% год к году и составил 2489 руб. Краснодар входит в число городов с наиболее доступными ценами на такой десерт. Одна упаковка обходится местным жителям в среднем на 19% дешевле, чем москвичам. При этом в соседнем Ростове-на-Дону угощение стоит на 10% дороже, чем в Краснодаре.

Третье место по востребованности в городе занимают букеты из клубники. Средний чек на одну такую композицию составляет 3753 руб., что на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

«Если раньше десерты из клубники воспринимались как сезонное предложение, то сегодня это уже устойчивый тренд, популярность которого растет от года к году. Высокий спрос стимулирует селлеров активно экспериментировать с форматами, поэтому на рынке появляются новые формы подачи»,— отметила директор направления B2B-маркетинга Flowwow Полина Воронина.

Торты с клубникой также остаются одними из самых популярных. Бенто с ягодной начинкой являются третьими по востребованности, уступая тортам с начинкой «Сникерс» и классической шоколадной. Средняя стоимость такого десерта в городе выросла на 8% по сравнению с периодом с января по май прошлого года и составила 1777 руб.

Алина Зорина