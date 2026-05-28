В Ярославле землю в районе будущего моста отдадут под КРТ

В Ярославле незастроенную территорию площадью 105 тыс. кв. м в районе улиц Маяковского и Шандорной отдадут под комплексное развитие (КРТ). Постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На указанной территории могут построить многоквартирные малоэтажные дома (не выше 4 этажей), блокированные жилые дома (не выше 3 этажей), двухуровневую парковку, детский сад на 120 мест (не выше 3 этажей) и школу на 2500 мест (4 этажа).

На проект дается восемь лет с даты заключения договора, который будет подписан с победителем торгов. Процедура еще не объявлена.

Неподалеку от места застройки до конца 2030 года планируют возвести мост через Волгу, работы уже идут. Строить сам мост и левобережный подход до улицы Клубной будет АО «Дороги и мосты».

Алла Чижова