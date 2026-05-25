В Ярославле строят десять опор нового моста через Волгу одновременно

В Ярославле ведется строительство десяти опор нового моста на правом берегу Волги. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Всего опор будет четырнадцать. Практически достроено тело первой опоры, рабочие готовятся к разработке котлована и бетонированию основания одиннадцатой опоры.

«На каких-то опорах завершают бетонирование, где-то армируют стойки, где-то только готовят котлованы. Такой ритм позволяет нам двигаться по графику и поэтапно приближаться к самой сложной части проекта — возведению опор в русле Волги»,— прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко.

Губернатор Михаил Евраев добавил, что на объекте ведется строгий контроль качества. Проверки ведутся на площадке и в лаборатории.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что строительство началось осенью 2025 года на первом участке объекта во Фрунзенском районе. Первый этап работ включает транспортную развязку на Тормозном шоссе и эстакадную часть на правом берегу Волги. Его планируют закончить до декабря 2026 года. Подрядчик — ООО «Трансстроймеханизация» (входит в дивизион «Дороги и мосты»), цена контракта — 4 млрд руб.

Непосредственно сам мост будет строить АО «Дороги и мосты». Цена контракта — 28,6 млрд руб. Срок исполнения — 30 декабря 2030 года.

Алла Чижова