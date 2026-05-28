Иран заявил об атаке на американскую авиабазу
Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщили об ударах по американской авиабазе. Иранские военнослужащие назвали это ответом на ночную атаку США на военный объект в Иране.
В КСИР уточнили, что атаке подвергся объект близ аэропорта Бендер-Аббаса. «После агрессии этим утром... американская авиабаза, откуда наносились удары, была атакована»,— утверждается в заявлении КСИР, которое цитирует иранская гостелекомпания IRIB.
По данным Reuters, вооруженные силы США атаковали военный объект, который якобы представлял угрозу для американских войск и коммерческого судоходства в Ормузском проливе. США также сбили несколько иранских беспилотников. Информации о пострадавших или разрушениях нет.
24 мая президент США Дональд Трамп говорил, что проект мирного договора почти согласован. По данным Axios, документ предусматривает продление перемирия на 60 дней, а также открытие Ормузского пролива. Накануне господин Трамп заявил, что недоволен переговорным процессом с Ираном и намекнул на возобновление боев.
