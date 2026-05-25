США согласились на обогащение Ирана

США и Иран достигли понимания по принципиальным вопросам будущего соглашения. Проект договоренностей касается главным образом окончательного прекращения войны на Ближнем Востоке, разблокировки Ормузского пролива и снятия американской блокады иранских портов. Более фундаментальные вопросы, такие как ядерная программа Тегерана, будут обсуждаться позднее. Чем больше Иран уступит в ядерной сфере, тем больше финансовых послаблений он получит, отмечают американские чиновники. Но сделка де-факто игнорирует проблему военного потенциала Исламской Республики.

Один из самых влиятельных членов иранского руководства, советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи (на фото) дал понять, что Исламская Республика не откажется от контроля над Ормузским проливом, с чем вряд ли сможет согласиться Вашингтон

О том, что США и Ирану удалось согласовать общие контуры меморандума по урегулированию трехмесячного конфликта, Белый дом сообщил вечером 24 мая. Как пояснили на брифинге его представители, рамочное соглашение готово на 95%, однако сторонам предстоит дополнительно проработать некоторые аспекты.

«По-прежнему идут споры по конкретным деталям, некоторые формулировки важны для нас, некоторые — для них (иранских властей.— “Ъ”),— заявил на условиях анонимности чиновник Белого дома.— Насколько нам известно, верховный лидер Моджтаба Хаменеи одобрил общую концепцию соглашения». Однако «есть способы, которыми сделку можно подорвать», предупредили в Белом доме.

Что соглашение с Ираном почти готово, сообщил вечером в ночь на 25 мая и Дональд Трамп. Он пояснил, что обсудил концепцию сделки с рядом ближневосточных лидеров, которые ее поддержали.

Американский лидер заметил: «Сделка с Ираном либо будет великой и значимой, либо ее не будет. Это будет полная противоположность катастрофическому СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий, так называемая ядерная сделка 2015 года.— “Ъ”), заключенному провальной администрацией Обамы». СВПД, по словам Трампа, не только открыл Тегерану путь к созданию ядерного оружия, но и дал ему возможность зарабатывать миллиарды после снятия санкций.

Черновик договоренностей, на пункты которого ссылаются американские СМИ, предполагает продление «режима тишины», введенного 8 апреля, еще на 60 дней — на период, пока США и Иран будут вести переговоры о полном завершении конфликта, и открытие Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады иранских портов. Как дал понять в соцсети Truth Social Дональд Трамп, снятие блокады не будет немедленным. Она «будет действовать в полную силу до тех пор, пока не будет достигнуто, подтверждено и подписано» финальное соглашение, написал он. «Ошибок быть не может! Наши отношения с Ираном становятся гораздо более профессиональными и продуктивными»,— подчеркнул американский лидер.

Во время 60-дневного периода будут обсуждаться ядерные вопросы. Тегеран уже дал принципиальное согласие на утилизацию своих запасов высокообогащенного урана, сообщил портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

«Никто не оспаривает то, что запасы будут утилизированы. Вопрос в том, каким образом»,— добавил один из собеседников издания. В рамках проекта соглашения Иран готов даже обсудить мораторий на обогащение урана, но сторонам еще предстоит договориться о том, как долго будет действовать этот мораторий. «Мы хотим увидеть существенные обязательства по отказу от обогащения урана. Мы думаем, что добьемся этого»,— заявил источник Axios.

Основной принцип потенциальных договоренностей сводится к формуле «нет "грязи" — нет долларов», пояснили в Белом доме, имея в виду вывоз из Ирана высокообогащенного урана в обмен на снятие санкций, долгое время ослаблявших иранскую экономику.

«Если они (иранские власти.— “Ъ”) не откажутся от высокообогащенного урана, то никакой помощи (в снятии рестрикций.— “Ъ”) не дождутся,— заявил источник Axios.— Чем больше они отдадут, тем больше получат. Немедленной разморозки средств не произойдет».

Под вопросом остается то, откажется ли Иран от своей концепции «управления» Ормузом, возникшей после американо-израильской операции. Как заявил 24 мая советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи, Исламская Республика имеет «законное право» на то, чтобы контролировать Ормуз. И если США продолжат военную активность в районе пролива, то Тегеран может принять ответные меры и выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, допустил господин Резаи.

Сделка игнорирует такие проблемы, как ракетная программа Ирана и его помощь радикальным группировкам на Ближнем Востоке. На это указывают заявления израильских чиновников.

«Рамочное соглашение неудовлетворительно, и даже если будет подписана его окончательная версия и весь обогащенный уран будет вывезен из Ирана (что является большим "если"), то сделка не решает проблему иранской ракетной программы или сети его прокси-сил в регионе»,— поделился с изданием The Jerusalem Post высокопоставленный представитель израильского правительства. Израиль против того, чтобы американо-иранские договоренности касались Ливана, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) со 2 марта ведет операцию против союзной Ирану группировки «Хезболла».

Выступая на брифинге 25 мая, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что стороны пришли к компромиссу по многим вопросам, но это не означает, что сделка будет заключена в скором времени. В тот же день президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан подчеркнул, что его страна «ни при каких обстоятельствах не поддастся чрезмерным требованиям в условиях давления».

Однако Вашингтон намекает, что может возобновить боевые действия в случае провала переговоров.

«Мы в полной мере дадим дипломатии шанс, прежде чем попробуем альтернативные варианты,— предупредил 25 мая госсекретарь США Марко Рубио, находясь с визитом в Индии.— Либо у нас будет хорошая сделка, либо нам придется действовать иным путем».

Нил Кербелов