Трамп недоволен ходом переговоров с Ираном и намекнул на возобновление боев

Президент США Дональд Трамп недоволен переговорами с Ираном. Американские военные могут возобновить боевые действия в стране, отметил господин Трамп во время совещания, выступление политика транслирует Белый дом на YouTube-канале.

По словам президента США, Тегеран сейчас готов непосредственно к урегулированию конфликта, однако Вашингтону не нравятся условия, к которым стремятся иранские власти. «США либо достигнут устраивающего соглашения, либо закончат работу. Посмотрим, что произойдет», — заявил Трамп, намекая на потенциальное возобновление войны с Ираном.

Кроме того, президент Соединенных Штатов отметил, что его не устраивает вариант, при котором Иран получил бы ослабление американских рестрикций в обмен на передачу запасов иранского высокообогащенного урана. По словам господина Трампа, Тегеран «отдаст высокообогащенный уран, но не в обмен на ослабление санкций».

27 мая агентство Reuters со ссылкой на гостелевидение Ирана сообщило, что Тегеран получил «первоначальный и неофициальный» проект меморандума о взаимопонимании с США. Согласно проекту меморандума, Иран в течение месяца обязуется восстановить коммерческое судоходство через Ормузский пролив до довоенного уровня. США в свою очередь должны будут отозвать свои вооруженные силы вблизи Ирана и снять морскую блокаду.