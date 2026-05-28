Около 100 улиц Краснодара временно останутся без света

Сегодня, 28 мая, около 100 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С 8:00 до 17:00 без света временно останутся улицы: Братская, Дежнева, Звездный 2 пр., Магистральная, Продольная, Сормовская и Сормовский 2 пр. С 9:00 до 12:00: 70 лет октября.

В период с 9:00 до 17:00 без электроэнергии временно останутся жители улиц: 1 Мая, 2 Полевая, 2 Трудовая, 40 Линия, 41 Линия, 42 Линия, 43 Линия, Айвазовского 1 пр., Айвазовского 2 пр., Академическая, Аллейный пер., Баканская, Безымянный пер., Белый 2 пер., Белый пер., Благодарная, Богучарская, Восточный 2 пр., Гаражная, Гимназическая, Глубинный пер., Гоголя, Гончарная, Джубгинская, Дзержинского, Динской пр., Должанская, Дядьковская, Екатериновская, Жлобы, Звездный 2 пр., Ивановская, Изумрудная, Институтская, Ирклиевская, Калинина, Карасунская, Керченская, Кирпичная, Коммунаров, Красная, Кругликовская, Кругликовский пр., Лазаревый пер., Леваневского, Лесопосадочная, Леушковского, Лубяная, Лубяной пр., Лузана, Малороссийский пр., Масличная, Медовая, Мостовской пер., Нагорная, Нагорный пр., Нефтяная, Новая, Новицкого, Новокузнечная, Офицерская, Парниковая, Пасхальная, Передовая, Подсолнечная, Привольная, Продольная, Пустовойта, Рашпилевская, Ровная, Росинского Кирилла, Симиренко, Сормовская, Сормовский 2 пр., Сосновая, Стасова, Степная, Табачная, Таманская, Тбилисский пр., Тенгинская, Тимашевский пр., Титова, Тувинская, Федосеева, Филатова, Хакурате, Хоперского полка, Черниговская, Чистый пер., Шевченко, Юности, Яблонька и Янковского.

С 13:00 до 17:00 электричества не будет по улицам: Калинина, Кирпичная, Лубяная, Лубяной пр., Нагорная, Нагорный пр., Ровная, Черепичная.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина