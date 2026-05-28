Суд отменил возрастной ценз для получения земли многодетными семьями на Кубани

Краевой суд признал незаконным снятие многодетных семей с учета на получение бесплатного земельного участка после достижения детьми определенного возраста. Решение было принято по иску жителя региона, чью семью исключили из льготной очереди из-за взросления одного из детей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Истец, имеющий троих детей, обратился в суд с требованием признать недействующим пункт 3 части 1 статьи 5 краевого закона от 26 декабря 2014 года № 3085-КЗ «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков». Этот пункт позволял органам местного самоуправления снимать семьи с учета в случае несоответствия возраста детей требованиям, установленным статьей 3 того же закона.

Как следует из материалов дела, семья заявителя была поставлена на учет на законных основаниях. Однако позже муниципалитет принял решение об исключении ее из списка на получение земли. Причиной послужило достижение одним из детей возраста, который, по мнению чиновников, более не давал права на льготу. Истец настаивал на том, что подобное регулирование ущемляет права многодетных семей.

Изучив доводы истца, суд постановил признать пункт 3 части 1 статьи 5 закона № 3085-КЗ не действующим со дня его принятия.

«Суд обязал Законодательное собрание Краснодарского края опубликовать сообщение о принятии решения в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу в печатном издании, в котором ранее был опубликован или должен быть опубликован оспоренный нормативный правовой акт и его отдельные положения», — уточнили в пресс-службе.

Наталья Решетняк