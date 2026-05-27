Наставник «Локо» признан лучшим тренером по итогам сезона МХЛ
Наставник ярославской молодежной хоккейной команды «Локо» Олег Таубер признан лучшим тренером по итогам сезона Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Церемония закрытия сезона прошла 27 мая в Москве.
Под руководством Олега Таубера ярославская команда стала лучшей по итогам регулярного чемпионата. «Локо» больше всех забивал (276) и меньше остальных пропускал (107). На старте розыгрыша Кубка Харламова ярославцы одержали девять побед подряд, потерпев первое поражение только в полуфинале. Команда стала четырехкратным обладателем Кубка. Для Таубера награда лучшему тренеру стала второй в карьере.
Нападающий «Локо» Вадим Дудоров стал самым ценным игроком всего сезона. В регулярном чемпионате он провел 47 матчей, в которых забил 33 гола и сделал 50 голевых передач. Форвард закончил регулярку с одним из лучших показателей полезности (+53). В плей-офф Дудоров забросил шесть шайб и сделал столько же результативных передач.
Лучшим голкипером по итогам регулярного чемпионата стал вратарь «Локо» Николай Никульшин. В регулярке он провел 33 матча, отразил 92,7% бросков и оформил четыре «сухаря».
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», самым ценным игроком плей-офф был признан нападающий «Локо» Матвей Котков. В прошедшем плей-офф он забил девять голов и сделал шесть голевых передач.
