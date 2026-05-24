Ярославский «Локо» выиграл Кубок Харламова

Ярославская молодежная хоккейная команда «Локо» на выезде разгромила московский «Спартак» в шестом матче финальной серии. Счет в серии стал 4:2 в пользу ярославцев. «Локо» стал обладателем Кубка Харламова.

Ярославцы открыли счет на 3-й минуте матча: в большинстве забил Кирилл Емельянов. В этом игровом отрезке гости даже увеличили преимущество, но шайба Романа Лутцева была отменена после запроса и просмотра. Во втором периоде «Локо» все-таки сделал счет 2:0 в свою пользу: забил нападающий Степан Мешков. В заключительном игровом отрезке в сетку «Спартака» за две минуты отправили шайбу нападающие «Локо» Максим Масленицин и Кирилл Емельянов. В концовке матча Емельянов оформил хет-трик, забив в пустые ворота «Спартака». Счет по итогам матча в Москве — 0:5.

МХК «Локо» стал четырехкратным обладателем Кубка Харламова. Команда выигрывала главный трофей МХЛ в 2016, 2018 и 2019 годах.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 21 мая «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина и стал двукратным обладателем главного трофея КХЛ.