Первые сочинские бананы прошли проверку в Новороссийске

Бананы, выращенные в сочинских ИИ-теплицах, успешно прошли лабораторные испытания в Новороссийском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». Специалисты не нашли в них пестицидов и токсичных элементов, а по содержанию магния российские плоды превзошли импортные, сообщает пресс-служба Новороссийского филиала.

Первые в России бананы, выращенные в Сочи, получили положительное заключение испытательной лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Образцы поступили на анализ в мае от Академии развития субтропического сельского хозяйства, которая запустила проект по выращиванию тропических культур в августе 2025 года.

Как сообщила директор филиала Лилия Кугушева, результаты полностью соответствуют техническому регламенту Таможенного союза. «Остаточного количества пестицидов и токсичных элементов не обнаружено»,— отметила она.

В ходе исследования специалисты изучили углеводный профиль сочинских бананов: содержание сахарозы составило 9,7%, фруктозы — 6,4%. Минеральный состав — калий (3315 мг/кг) и магний (261 мг/кг). «Этот образец можно рекомендовать как источник природных макроэлементов и энергии»,— добавила госпожа Кугушева.

Для сравнения эксперты проверили импортные бананы из сетевых супермаркетов. В них калия оказалось чуть больше — 3500–3600 мг/кг, а сахарозы — 10,2–10,3%, фруктозы — 6,8–6,9%. Однако содержание магния в зарубежных плодах оказалось почти вдвое ниже — 138–176 мг/кг. «Наиболее сладкие плоды оказались бедны этим важным минералом»,— пояснила директор филиала.

При органолептической оценке российские бананы также получили преимущество: специалисты отметили у них насыщенный запах и плотную структуру мякоти.

Алина Зорина