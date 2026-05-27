На обходе Адлера запустили движение к санаторию «Кудепста»

В «Сириусе» на XII Форуме дорожных инициатив дан старт движению на новом участке обхода Адлера — транспортной развязке, ведущей к санаторию «Кудепста». Объект возведен в рамках развития федеральной трассы А-147 и призван повысить транспортную доступность черноморского побережья. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

Пленарная дискуссия форума, собравшая представителей Минтранса, «Автодора» и региональных ведомств, была посвящена развитию дорожной инфраструктуры юга России. Основные темы — повышение пропускной способности дорог, создание бесшовной логистики и формирование нового скоростного каркаса страны. Особое внимание уделили транспортной доступности черноморского побережья и модернизации ключевых магистралей региона.

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко отметил, что приоритетными направлениями на юге России остаются развитие транспортной связанности черноморского побережья, реконструкция трассы М-4 «Дон» и строительство обхода Адлера.

Одновременно ведется восстановление дорожной сети в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. С 2022 по 2025 год госкомпанией выполнен капремонт более 2,8 тыс. км автомобильных дорог и 67 искусственных сооружений. Программой 2026 года предусмотрено восстановление еще 836,6 км дорог и 15 мостовых сооружений. Сейчас программа реализована на треть.

Алина Зорина