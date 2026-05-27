Суд подтвердил сговор «РЖД» и «Системы» о ценах на парковку в Сочи и Ростове-на-Дону

Арбитражный суд Ростовской области признал законным решение УФАС о нарушении антимонопольного законодательства ОАО «РЖД» и АО «Система», заключившими соглашение, приведшее к необоснованному росту стоимости краткосрочной парковки у вокзалов в Ростове-на-Дону, Сочи и Адлере. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Ростовской области.

Ростовское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России выявило антиконкурентное соглашение между ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и АО «Система». Установлено, что стороны подписали агентский договор. По его условиям «Система» предоставила «РЖД» парковочное оборудование — шлагбаумы, камеры, терминалы оплаты. Взамен компания получила право устанавливать тарифы на почасовую парковку рядом с вокзалами в Ростове-на-Дону, Сочи и Адлере.

Ведомство отметило, что «Система» по согласованию с «РЖД» ввела новые цены без надлежащего экономического обоснования. В итоге на вокзале в Адлере стоимость парковки выросла вдвое, а в Ростове-на-Дону тариф повысился в три раза, составив 300 руб. в час.

При этом, как выяснило УФАС, «Система» не имеет площадей для обустройства парковочных мест, персонала и кода экономической деятельности, разрешающего оказывать такие услуги. Таким образом, «РЖД» профинансировало частную фирму, взяв на себя все издержки по договору.

Ростовское УФАС признало участников соглашения нарушителями закона «О защите конкуренции». Компаниям предписано снизить стоимость услуг краткосрочной парковки у железнодорожных вокзалов.

Алина Зорина