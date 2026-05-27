Первые российские бананы, выращенные в Сочи, признали безопасными

Первые российские бананы прошли исследование в испытательной лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Проект по их выращиванию в ИИ-теплицах Сочи стартовал в августе 2025 года под руководством Академии развития субтропического сельского хозяйства. В мае на анализ поступили образцы из этой академии, сообщает пресс-служба Новороссийского филиала.

Директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Кугушева сообщила, что результаты соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». «Остаточного количества пестицидов и токсичных элементов не обнаружено»,— отметила она.

В ходе исследования был изучен углеводный профиль образца: содержание сахарозы составило 9,7%, фруктозы — 6,4%. Минеральный состав включал калий в количестве 3315 мг/кг и магний — 261 мг/кг. «Этот образец можно рекомендовать как источник природных макроэлементов и энергии», — добавила госпожа Кугушева.

Для сравнения эксперты изучили импортные бананы из сетевых супермаркетов. Содержание калия в них находилось в диапазоне 3500–3600 мг/кг. При более высоком уровне сахарозы (10,2 и 10,3%) и фруктозы (6,8 и 6,9%) зафиксировано снижение содержания магния до 138 мг/кг и 176 мг/кг соответственно. «Наиболее сладкие плоды оказались бедны этим важным минералом, они пустые в этом отношении»,— пояснила директор филиала.

Также специалисты провели органолептическую оценку всех образцов. Они единогласно отметили у российских плодов насыщенность запаха и плотную структуру мякоти.

Руководитель Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов связал положительные результаты с технологией выращивания. По его словам, в теплицах идет поиск идеального баланса грунта, а в субстраты добавляют только биологические препараты и органические подкормки для стимуляции естественной микрофлоры почвы. Проект, помимо бананов, включает цитрусовые, фейхоа, киви, хурму, инжир и другие культуры.

«В рамках развития проекта мы совместно с ассоциацией "Народный фермер" ведем масштабный аудит земель в городе-курорте»,— заявил господин Платонов, добавив, что для каждого участка составляется карта с определением типа почвы для подбора культур и схем питания. «Наша миссия — поставлять на прилавки страны экологически чистый, полезный и спелый продукт»,— заключил он.

Алина Зорина