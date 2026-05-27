Агентский бэд-трип

Крупнейшие российские сервисы продаж отелей начали терять позиции. На долю топ-10 игроков в мае пришлось 83,7% гостиничных продаж, что на 2,3% меньше, чем годом ранее. Спад во многом обеспечили сервисы «Яндекса», потерявшие часть рынка после конфликта с гостиничными сетями. Усилиться смогли небольшие платформы и китайский Trip.com. Именно он при отсутствии регуляторных ограничений может стать лидером рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Доля десяти крупнейших сервисов в общей структуре бронирований отелей через онлайн-тревел-агентства (ОТА) 1–19 мая составила 83,66%, сократившись год к году на 2,34 процентного пункта (п. п.). Такие данные приводит Travelline (система управления продажами). В апреле снижение составило 1,84 п. п., до 83,41%, в марте — 2,21 п. п., до 82,59%. Крупнейшие игроки теряют долю, несмотря на общий рост значимости ОТА как канала гостиничных продаж. Согласно Travelline, в общей сложности 1–19 мая на его долю пришлось 59,06% от совокупных онлайн-бронирований.

Снижение доли топ-10 игроков на рынке ОТА произошло во многом из-за падения сервисов «Яндекса», занимающих второе и третье места в топ-10.

Доля «Яндекс Путешествий» в мае размылась с 21,22% до 20,19%, Acase.ru — с 13,68% до 10,69%, следует из материалов Travelline. Объем продаж через Bronevik.com сократился с 7,91% до 6,3%.

Топ-10 ОТА* по доле гостиничных бронирований 1–19 мая Выйти из полноэкранного режима Агентство Доля в 2025 году (%) Доля в 2026 году (%) Изменение за год (п. п.) «Островок» 24,71 24,82 0,11 «Яндекс Путешествия» 21,22 20,19 -1,03 Acase.ru 13,68 10,69 -2,98 Roomlink 6,71 6,33 -0,39 Bronevik.com 7,91 6,3 -1,61 Ozon Travel 2,13 3,76 1,64 «Т-Путешествия» 3,26 3,49 0,23 Trip.com 1,42 3,3 1,87 Otello 2,27 2,66 0,39 OneTwoTrip 2,69 2,12 -0,58 Открыть в новом окне *Онлайн-тревел агентства. Источник: Travelline.

Доля Bronevik.com могла размыться из-за ухода компании из B2C-сегмента: летом 2025 года сервис закрыл возможность бронирования для физических лиц. Это произошло в контексте реорганизации бизнеса ПАО МТС, головной структуры Bronevik.com. Она отказалась от развития неэффективных направлений, сократив вложения в собственный тревел-сервис. В Bronevik.com “Ъ” оперативно не ответили.

Позиции «Яндекс Путешествий» и Acase.ru могли начать ослабевать после того, как в феврале 2026 года восемь гостиничных операторов (Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группа «Мантера», Alean Collection, «Русские сезоны», Accor, «Ателика», «Кронвелл Групп»), управляющие в общей сложности более чем 50 тыс. номеров, заявили о прекращении сотрудничества с ними. Причиной стало несогласие с повышением базовой комиссии с 15% до 17% (см. “Ъ” от 6 февраля).

Часть сетей вернулась на «Яндекс Путешествия». Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба говорит, что его компания возобновила сотрудничество в апреле. Но в целом через собственные каналы продаж (сайт, стойку размещения и телефон) сеть осуществляет 75% бронирований. В Azimut Hotels также достигли соглашения с «Яндекс Путешествиями», вернув на платформу 70 своих объектов. На ОТА у сети приходится не более 20% бронирований.

В «Яндекс Путешествиях» “Ъ” пояснили, что сейчас все крупнейшие гостиничные сети снова доступны для бронирования. Компания также запустила программу, предусматривающую льготные условия для новых партнеров и частичную компенсацию инструментов продвижения на сервисе. Собеседник “Ъ” на рынке отмечает, что, хотя «Яндексу» удалось нивелировать конфликт, конкуренты использовали момент для проведения акций и увеличения продаж.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер, 6 сентября 2022 года: «Booking.com — это агрегатор, который хранил данные российских пользователей не в России».

В «Туту» говорят, что на рынке ОТА сейчас ведется активная борьба за долю. Сама платформа ориентируется в том числе на удержание конкурентных цен и запуск специальных предложений. Руководитель отельного направления OneTwoTrip Денис Дроздовский считает, что на российском рынке гостиничных ОТА нет ярко выраженного лидера. Поэтому есть возможность укрепить свои позиции, но сдерживает этот процесс, по мнению эксперта, то, что вся экономика работы ОТА сейчас под давлением. Именно из-за этого некоторые сервисы принимают такие непопулярные решения, как увеличение комиссий, поясняет он.

Растущая конкуренция и ценовая борьба позволяют наращивать долю небольшим игрокам. Согласно Travelline, в мае увеличить свои показатели год к году удалось Ozon Travel, «Т-Путешествиям» и «Отелло», на которые совокупно пришлось 9,91% продаж. Но наиболее заметный рост показал китайский Trip.com. Его доля за год увеличилась более чем в два раза, с 1,42% до 3,3% в общем объеме продаж через ОТА. Собеседник “Ъ” на рынке говорит, что Trip.com — очень сильная международная компания, которая в перспективе может стать лидером российского рынка. Но это вопрос в том числе регуляторной политики: не исключено, что возможности для развития зарубежных сервисов в России в текущих условиях будут ограничены, полагает он.

Александра Мерцалова