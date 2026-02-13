Билет меняет направление

Как стало известно “Ъ”, владельцы крупнейшего российского поисковика авиабилетов «Авиасейлс» начали искать покупателя на свой бизнес. Стоимость компании оценивается в сумму более 23 млрд руб. Заинтересоваться его приобретением могут крупные банки. Однако барьером для потенциального покупателя станет сложная система владения бизнесом и возможное наличие активов за рубежом.

Собственники «Авиасейлс» рассматривают возможность продать бизнес, сообщили два источника “Ъ” в инвестиционных кругах. Они уточнили, что процесс находится в стадии подготовки и конкретных переговоров с интересантами пока нет. Еще один собеседник “Ъ” не исключает, что владеющие основными долями в «Авиасейлс» инвестфонды могут также сейчас собирать предложения от потенциальных интересантов. «Но дешево не продадут»,— отмечает он. В «Авиасейлс» заявили “Ъ”, что «менеджмент и акционеры не в курсе планов купить компанию неназванными участниками рынка».

«Авиасейлс» — крупнейший в России поисковик билетов, существующий с 2007 года. Основатель бизнеса — Константин Калинов, он умер в 2017 году. В 2014 году долю в компании в обмен на инвестиции в $10 млн получил фонд iTech Capital. В 2021 году он вместе с «Эльбрус Капиталом» вложил в компанию уже $43 млн. В том же году управляющий директор «Авиасейлс» Макс Крайнов говорил в интервью «Интерфаксу», что долями в бизнесе владеют и члены семьи господина Калинова. Сейчас «Авиасейлс» принадлежит гонконгской Go Travel Un. Около 35% в ней у кипрской Realstory Trading, 34% — у фондов 6 iTech Fund I и 6 iTech Fund II компании iTech Capital, 20% — у кипрской Prati Limited. Миноритарными долями владеет менеджмент «Авиасейлс», следует из данных корпоративного реестра. Среди директоров компании фигурирует основатель ГК «Таврос» Рустем Миргалимов. Он вкладывался в бизнес на раннем этапе, поясняет источник “Ъ” на аграрном рынке.

Инвестбанкир Илья Шумов предполагает, что сейчас стоимость бизнеса «Авиасейлс» не менее $300 млн (23,16 млрд руб.). Он обращает внимание на то, что существенная доля бизнеса сервиса находится за рубежом, поэтому сделать объективную оценку сложно. Именно непростая структура владения, наличие активов за пределами России и высокая стоимость могут стать барьером для продажи бизнеса, считает один из собеседников “Ъ”.

Источник “Ъ” на туристическом рынке поясняет, что заработок поисковиков и систем бронирования обычно складывается из комиссий, бонусов, сборов и процентов, получаемых на конвертации валют. Руководитель комиссии по стартапам Российского союза туриндустрии Леонид Пустов отмечает, что традиционно высокой считается маржинальность при реализации авиабилетов на рейсы зарубежных перевозчиков.

Председатель правления Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин поясняет, что после 2022 года российские авиакомпании покинули международные альянсы и теперь онлайн-тревел-агентства (ОТА) обеспечивают туристам возможность составить комбинированные маршруты, куда могут входить, например, рейсы «Аэрофлота» и Turkish Airlines. Это, по его словам, позволяет посредникам сохранять долю рынка. Но доля прямых продаж авиакомпаний остается высокой — 50–60%. Леонид Пустов добавляет, что в случае некоторых крупных перевозчиков значение доходит до 70%. Оставшиеся 30–50% между собой делят ОТА, говорит господин Горин.

Давление на бизнес ОТА может оказывать сокращение объема авиаперевозок. Согласно Росавиации, в 2025 году российские авиакомпании суммарно перевезли 108,85 млн человек, что меньше год к году на 2,6%. Это обусловлено падением на 4% трафика внутри страны. Пассажиропоток на международных рейсах, напротив, вырос на 1,6% за год.

Дистрибуция билетов тоже дорожает. Это авансовый бизнес, предполагающий вложение средств, говорит источник “Ъ”. Он обращает внимание и на постоянное снижение комиссий со стороны перевозчиков и растущую конкуренцию. Значительная доля покупателей сейчас переориентируется на экосистемы банков. Именно финансовым организациям, по его мнению, в перспективе могло бы быть интересно приобретение «Авиасейлс». Например, ранее сообщалось о переговорах Альфа-банка о приобретении агрегатора «Туту», в банке эту информацию опровергали.

Александра Мерцалова, Варвара Полонская, Виталий Гайдаев, Анатолий Костырев