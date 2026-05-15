Лето не задалось

Объем бронирований туров на лето сократился за год на 12%. Это связано с ограничениями на их продажу в страны Ближнего Востока, геополитической напряженностью и общим стремлением туристов сэкономить. Заметный рост удалось показать лишь развивающимся азиатским рынкам — Вьетнаму и Китаю, в то время как Таиланд выбыл из списка популярных направлений. Из-за сдержанного спроса и укрепления рубля цены на туры за год выросли лишь на 2–5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Совокупное количество проданных организованных туров на июнь—август 2026 года сократилось на 12% год к году, подсчитали в «Слетать.ру». В Travelata.ru зафиксировали снижение на 3% год к году. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин говорит, что летние продажи снизились на 12–16% год к году в зависимости от туроператора. Это происходит вопреки растущей доступности отдыха и достаточному объему перевозок, отмечает он. В Fun & Sun “Ъ” заявили, что продажи компании на лето выросли на 10% год к году. Это хуже ожиданий, добавили там. В «Интуристе» зафиксировали снижение.

Дмитрий Горин ключевыми факторами ограниченного спроса считает действующие с марта ограничения на продажу туров в страны Ближнего Востока и реакцию туристов на растущую геополитическую напряженность. Последняя, по его мнению, привела к снижению глубины бронирований: строить отдаленные планы на путешествия туристы не готовы. Тенденция, по словам эксперта, характерна как для выездных, так и для внутренних направлений. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева также отмечает, что туристы сейчас стараются сокращать расходы.

Ключевым летним направлением на рынке организованного туризма остается Турция. Ее доля в структуре продаж за год увеличилась с 29% до 35,5%, по данным «Слетать.ру».

Доля Египта, по данным аналитиков, также увеличилась — с 9% до 11%. Рост наиболее массовых направлений, вероятно, связан с переориентацией туристов с ОАЭ. Хотя в натуральном выражении продажи туров в Турцию, по мнению госпожи Домостроевой, остались на уровне прошлого года.

Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев отмечает, что в этом году из топ-5 направлений выпал Таиланд. Это может быть связано со смещением фокуса туристов на другие азиатские страны. В пятерку популярных в этом году вошел Вьетнам, объем бронирований которого год к году вырос в 3,6 раза. Спрос на пакетный Китай стал выше в 1,8 раза. Интерес к Индонезии прибавил 67,5%.

Цены на рынке в условиях ограниченного спроса и укрепления рубля почти не растут. Согласно «Слетать.ру», средний чек при продаже тура в Турцию на июнь—август составил 253,4 тыс. руб., увеличившись год к году только на 2,2%. Египет показал рост на 2,4%, до 210,5 тыс. руб., Вьетнам — на 5%, до 201,8 тыс. руб. Средняя стоимость бронирований в Китае и Таиланде за год снизилась на 3–4%.

Россия, по данным Travelata.ru, формирует 7% организованных туров на июнь—август. За год значение снизилось на 2 процентных пункта. Показатель включает в себя пакетные предложения, в составе которых есть размещение и перелет.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит, что показатели отличаются в зависимости от направления. Спрос на Сочи на предстоящее лето, по его словам, сократился на 25%, Кавказские Минеральные Воды потеряли 20%, Санкт-Петербург — 8%, Дагестан — 30–35%. Он связывает это в том числе с чередой негативных событий на внутреннем рынке: весенними наводнениями в Дагестане и разливом нефти в Туапсе. Но, как и в случае с выездным туризмом, отдельные направления внутри страны сохраняют рост продаж. В их числе Сергей Ромашкин выделяет Анапу, где спрос вырос на 30–35% из-за низкой базы прошлого года, и Крым, показавший рост на 15–17%.

Господин Ромашкин отмечает, что если в прошлом году туристов не останавливал рост цен даже на 10–15%, то в этом бронирования падают и при росте на 3–4%. Потребительские настроения стали более сдержанными, предполагает он. Средняя стоимость реализованного тура на лето по России, согласно «Слетать.ру», составила 128,6 тыс. руб., сократившись год к году на 1,3%.

Дарья Домостроева не исключает, что в перспективе картина на туристическом рынке улучшится. Это может быть связано в том числе со снятием ограничений на продажу туров в ОАЭ. Для туроператоров мораторий все еще действует, но «Аэрофлот» объявил о возобновлении полетной программы с 1 июня. Эти рейсы нужно будет загружать, отмечает эксперт. Госпожа Домостроева напоминает, что прошлым летом ОАЭ входили в топ-5 направлений организованного туризма.

Александра Мерцалова