В Армении опровергли получение письма из России о расторжении сделки по газу

Армения не получала от России сообщений с предупреждениями о возможной денонсации соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Об этом заявило министерство территориального управления и инфраструктуры страны, передает «Арменпресс».

По данным «Ъ», министр энергетики России Сергей Цивилев ранее направил армянскому ведомству письмо, в котором указывалось, что Москва может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках Еревану углеводородов. В послании, с копией которого ознакомился «Ъ», подчеркивалось, что на такие меры российская сторона пойдет в случае, если Армения продолжит процесс вступления в ЕС.

Соглашение было заключено в 2013 году. Тогда Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. За прошлый год «Газпром» поставил в республику около 2,7 млрд кубометров газа. Долгосрочный контракт на поставки российского газа объемом до 2,5 млрд кубометров заключен с «Газпром Армения».

