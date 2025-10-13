Трамп подписал мирную сделку по Газе

США, Египет, Катар и Турция подписали соглашение о перемирии Израиля и палестинского движения «Хамас». Церемония состоялась во время саммита по Газе в Шарм-эш-Шейхе.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

В мероприятии участвовали президент США Дональд Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от участия в саммите из-за еврейского религиозного праздника Симхат-Тора. «Это грандиозный день для мира, это грандиозный день для Ближнего Востока»,— сказал господин Трамп (трансляцию вел ABC News).

Американский президент назвал сделку по Газе «крупнейшей и самой сложной». «Они всегда говорят о том, что на Ближнем Востоке начнется третья мировая война, но этого не произойдет,— добавил Дональд Трамп.— Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось, этого не произойдет».

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября. 13 октября «Хамас» передал всех 20 израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного креста. Движение еще должно передать тела 28 погибших заложников. Израиль заявил, что освободил более 1,9 тыс. палестинских заключенных.

