Сторонников Газы поставили на колени

В Израиле разгорелся скандал вокруг задержания очередной «Глобальной флотилии Сумуд» — состоявшего из небольших суденышек морского каравана, который с символическим грузом гуманитарной помощи на борту пытался демонстративно прорвать блокаду сектора Газа. После того как вечером 19 мая МИД Израиля сообщил о том, что участники акции захвачены и доставлены на израильскую территорию, их посетил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Он опубликовал видео, на котором задержанные активисты подверглись унижению. Это вызвало мощную волну международной критики в адрес Израиля, в том числе со стороны США. Поступок министра, лидера крайне правой партии «Еврейская мощь», осудили премьер Биньямин Нетаньяху и глава МИД Израиля Гидеон Саар.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир

Фото: Oren Ben Hakoon / Reuters Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир

О захвате последних судов «Глобальной флотилии Сумуд» («сумуд» в переводе с арабского — «стойкость») МИД Израиля проинформировал в соцсети X вечером 19 мая. Ведомство сообщило, что 430 активистов были перенаправлены в центры временного содержания на территории Израиля, откуда они будут депортированы в свои страны. «Эта флотилия еще раз продемонстрировала, что она не более чем пиар-акция в интересах "Хамаса"»,— подчеркнули в израильском МИДе.

Первые суда флотилии начали отправляться из портов Испании, Италии и Франции еще в апреле. Впоследствии к ним присоединились активисты из Турции, которая обычно спонсирует подобные морские конвои. По мере приближения судов к Газе их перехватывали израильтяне. Всего было захвачено 60 суденышек.

Участники флотилии утверждают, что израильские силовики открыли по ним огонь. Но, как заявил 19 мая официальный представитель МИД Израиля Орен Марморштейн, боевые патроны в ходе захвата не использовались. По его словам, в ход были пущены только «нелетальные средства». После задержания активистов переместили на борт специальной плавучей тюрьмы и доставили в Ашдод.

В центре временного содержания Ашдода активистов решил посетить Итамар Бен-Гвир — министр израильского правительства, известный своими правоэкстремистскими взглядами и неординарными выходками (в свое время его даже не взяли в армию из-за неустойчивой психики).

После визита он опубликовал в своих соцсетях видеокадры, которые вызвали международный скандал. В одной из сцен, когда Бен-Гвир прогуливается по центру временного содержания в сопровождении своей охраны, активистка выкрикивает: «Свободу Палестине!» — после чего силовики сбивают ее с ног и сажают на пол. «Отличная работа,— восклицает израильский министр и, обращаясь к активистам, добавляет: — Добро пожаловать в Израиль. Здесь мы — хозяева».

На других кадрах видно, как десятки задержанных со связанными руками стоят на коленях, лицом в пол, а охрана заставляет их слушать национальный гимн Израиля. «Они пришли с большой гордостью, как великие герои. Посмотрите на них сейчас. Посмотрите, как они выглядят сейчас. Совсем не герои. Сторонники террора, ничего больше»,— говорит Бен-Гвир. В другом эпизоде он заставляет задержанного повторить известный израильский лозунг «Народ Израиля жив!».

Шесть западных стран, граждане которых участвовали в акции,— Италия, Франция, Канада, Бельгия, Нидерланды и Испания — вызвали израильских послов, чтобы передать им ноты протеста. Другие государства, включая Великобританию, ФРГ, Ирландию и Португалию, присоединились к осуждению израильтян. В числе критиков оказался и посол США в Израиле Майк Хакаби. «Флотилия была глупой выходкой, но Бен-Гвир предал достоинство своей нации»,— написал посол в соцсети X.

Действия министра национальной безопасности не получили одобрения и внутри Израиля. «Вы сознательно нанесли вред нашему государству в этом постыдном спектакле, и не впервые,— заявил глава израильского МИДа Гидеон Саар, обращаясь к Бен-Гвиру.— Вы разрушили огромные профессиональные и успешные усилия, которые были предприняты столькими людьми — от солдат Армии обороны Израиля до сотрудников МИДа и многих других».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Бен-Гвир не является «лицом Израиля».

Дистанцироваться от действий праворадикального министра пришлось и Биньямину Нетаньяху. «Израиль имеет полное право препятствовать проникновению провокационных флотилий со сторонниками хамасовских террористов в наши территориальные воды и их движению к сектору Газа. Однако действия министра Бен-Гвира в отношении активистов, входивших в состав флотилии, не соответствуют ценностям и нормам Израиля»,— подчеркнул премьер. Он добавил: активисты должны быть депортированы в свои страны в сжатые сроки.

Турция, которая помогла флотилии не только финансами, но и логистикой, заявила, что спецрейсами эвакуирует своих граждан, участвовавших в попытке «прорыва». «Мы работаем со всеми соответствующими учреждениями для обеспечения безопасности и безопасного возвращения наших граждан,— сообщил 21 мая в соцсети X глава МИД Турции Хакан Фидан.— Мы планируем доставить наших граждан и участников из других стран в Турцию специальными рейсами. Мы продолжим защищать права наших граждан и выполнять наш гуманитарный долг перед гражданским населением Газы».

Нил Кербелов