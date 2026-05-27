ЦАХАЛ заявил о ликвидации назначенного неделю назад лидера боевого крыла «Хамас»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о гибели назначенного неделю назад командира боевого крыла движения «Хамас» Мухаммада Уде в результате израильского удара. Об этом сообщает The Times of Israel.

Палестинцы молятся на развалинах мечети в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Abdel Kareem Hana, AP Палестинцы молятся на развалинах мечети в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Представители ЦАХАЛа сообщили, что военнослужащие вчера нанесли удары по нескольким зданиям в секторе Газа, которые могли использоваться господином Уде в качестве убежищ. Атаку осуществили после нескольких месяцев отслеживания перемещений военачальника и передвижений его помощников.

Мухаммад Уде занимал пост лидера боевого крыла движения с 19 мая. Он был назначен на место Изз ад-Дина аль-Хаддада. Последний был убит во время атаки ЦАХАЛа в секторе Газа около двух недель назад. Мухаммад Уде ранее возглавлял военную разведку «Бригад аль-Кассама». По данным Израиля, он сыграл ключевую роль в планировании и координации нападения «Хамас» 7 октября 2023 года.