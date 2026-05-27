Песков переадресовал «Газпрому» вопрос о расторжении сделки по газу с Арменией

Льгота на поставки газа для Армении предоставляется за счет России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал это «вкладом» России «в развитие Армении», которую российские власти считают братской страной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Льгота всегда за чей-то счет. То есть та льгота, которую получают армяне, это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации... Это страна братская, она была и останется братской, но это за наш счет»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Господин Песков ушел от ответа на вопрос о возможной денонсации газовых соглашений с Арменией. «По денонсации (льготных поставок.— "Ъ") — это у "Газпрома" (MOEX: GAZP) надо спрашивать. Мне неизвестно ничего про денонсацию»,— сказал пресс-секретарь.

Дальнейшее сближение с Евросоюзом может означать для Армении полную остановку поставок российского газа, нефтепродуктов и алмазов. Как выяснил «Ъ», Москва теперь считает предоставленный в 2013 году беспошлинный режим для этих товаров невозможным и грозит Еревану заморозкой или денонсацией двусторонних соглашений. В результате Армения может потерять право на скидку. В Ереване официально опровергают поступление из Москвы подобных предупреждений.

Подробности — в материале «Ъ» «Ереван отключают от ЕС».