Первое в горном кластере Сочи колесо обозрения откроется на «Роза Хутор» 1 июня

Новый аттракцион позволит увидеть горные пейзажи без подъема по канатным дорогам курорта.

Фото: пресс-служба Роза Хутор

Из кабинок колеса обозрения открывается вид на Кавказские горы, долину реки Мзымта и поселок Эсто-Садок. Высота колеса — 51 метр. Один оборот оно проходит за 12-15 минут. Кататься можно большой компанией или семьей — кабины с мягкими сидениями рассчитаны на шесть человек. Аудиогид во время подъема расскажет об истории региона и горах Сочи.

Аттракцион будет работать круглый год. Чтобы подъем на вершину был приятным даже в летний зной, кабины оснащены системой кондиционирования. В прохладное время года в них будет работать обогрев.

Торжественное открытие колеса обозрения состоится 1 июня в 15:00 по адресу: Набережная Полянка, 1А/2. В программе — розыгрыши подарков, анимация, танцевально-акробатическое шоу.

Открытие нового аттракциона станет частью Праздника детства, который пройдет на курорте 1 июня. Он начнется в Роза Долине, на площади перед Ратушей, в 12:00. Гостей ждут шоу мыльных пузырей, фото-квест, мастер-классы, детский аквагрим, интерактивные игры и памятные призы.

Самые юные гости праздника смогут отправиться в познавательное путешествие по миру природы вместе с гидами Детской горной академии «Роза Хутор», познакомиться с историей региона в Музее археологии и своими руками сделать сувениры на мастер-классе в Детском клубе. В этнопарке «Моя Россия» в 12:00 и 15:00 пройдут бесплатные тематические экскурсии, посвященные культуре и традициям российских регионов. Вход в этнопарк — свободный.

ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор", 123458, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1, ОГРН 1037702012952

https://rosakhutor.ru/