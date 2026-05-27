Минфин опроверг подготовку налога на сверхприбыль

Минфин России пока не ведет обсуждений о введении налога на сверхприбыль. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

«Пока никаких решений по windfall tax нет, этот вопрос не обсуждается», — заявил замминистра (цитата по «РИА Новости»). Однако, по его словам, при обсуждении бюджета на период с 2027-го по 2029 год решения будут приниматься исходя из потребностей бюджета. Необходимо сначала сформировать расходную базу на ближайшие три года и посмотреть, какие будут доходы, заявил господин Сазанов.

«Исходя из макропрогноза, который подготовит Минэкономразвития, потом уже будут приниматься решения о необходимой донастройке налогов», — подчеркнул замглавы Минфина.

В апреле «Интерфакс» сообщал, что власти прорабатывают введение налога на сверхприбыль за 2025 год по ставке 20% с превышения прибыли над уровнем 2018–2019 годов. Аналогичный механизм уже применяли в 2023 году. Тогда ставка составляла 10%, бюджет получил 318,8 млрд руб.

По подсчетам «Т-Инвестиций», при повторном введении налога банки выплатили бы 270 млрд руб. 22 апреля глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что идея windfall tax вряд ли будет реализована, поскольку ни правительство, ни Центробанк ее не поддерживают.