Костин усомнился во введении налога на сверхприбыль банков
Идея введения в России налога на сверхприбыль банков вряд ли будет реализована, заявил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, инициатива не получила поддержку властей.
Андрей Костин
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Не будет этой идеи реализовано, не похоже на это... Ни правительство, ни Центральный банк это не поддерживают, поэтому я не думаю, что есть шансы на это»,— сказал господин Костин во время бизнес-диалога (цитата по ТАСС).
10 апреля «Интерфакс» писал, что власти прорабатывают введение налога на сверхприбыль за 2025 год по ставке 20% с превышения прибыли над уровнем 2018–2019 годов. Аналогичный механизм уже применяли в 2023 году. Тогда ставка составляла 10%, а бюджет получил 318,8 млрд руб. По подсчетам «Т-Инвестиций», при повторном введении налога банки выплатили бы 270 млрд руб.