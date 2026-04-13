«Т-Инвестиции»: банки заплатят 270 млрд руб. при введении налога на сверхприбыль

Российские банки в случае введения налога на сверхприбыль по итогам 2025 года могут перечислить в бюджет около 270 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аналитиков «Т-Инвестиций». Оценка соответствует примерно 10% прогнозируемой чистой прибыли сектора за 2026 год и около 3% его капитализации.

Наибольшая нагрузка в абсолютном выражении может прийтись на «Сбербанк» — около 174 млрд руб., а также на ВТБ — более 60 млрд руб. Для ВТБ дополнительный платеж способен усилить риски для дивидендных выплат.

С точки зрения относительных показателей, наиболее заметное давление ожидается у МТС-Банка и Банка «Санкт-Петербург» — на уровне 16–17% от прогнозируемой прибыли. Аналитики также указывают на чувствительность к новому сбору банков, которые существенно увеличили финансовые результаты после 2022 года.

10 апреля «Интерфакс» сообщил, что власти прорабатывают введение налога на сверхприбыль за 2025 год по ставке 20% с превышения прибыли над уровнем 2018–2019 годов. Аналогичный механизм уже применяли в 2023 году. Тогда ставка составляла 10%, а бюджет получил 318,8 млрд руб. Замглавы Министерства финансов Алексей Сазанов допускал возврат к такому подходу при дефиците бюджета, хотя в марте ведомство отрицало обсуждение нового налога.