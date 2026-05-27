В Туапсе собрали более 32 тысяч кубометров загрязненного грунта после атаки БПЛА

В Туапсе продолжают убирать последствия разлива нефтепродуктов. Он случился из-за атаки беспилотников ВСУ. На 27 мая рабочие собрали и вывезли около 32,5 тыс. кубометров загрязненной земли и водомазутной смеси, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Сейчас с территории убирают мусор. Работы идут на береговой линии, в детских парках и на спортивных площадках. На набережной плитку отмывают специальными аппаратами высокого давления. Также чистят обочины дорог. Все это делают, чтобы полностью убрать следы нефтепродуктов после удара беспилотников.

На месте работают 447 человек. Задействовано 87 единиц техники. Часть из них предоставило МЧС России. В Туапсинском округе до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. Он установлен на региональном уровне. Это значит, что ситуация остается сложной и требует постоянного контроля со стороны властей и экстренных служб.

Напомним, ночью 1 мая беспилотники ВСУ атаковали Туапсе. В результате удара загорелась территория морского терминала. Люди не пострадали. Пожар полностью потушили днем 2 мая. Это был не единственный случай. Ранее, 30 апреля, на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе также случился пожар после атаки беспилотников. Там огонь тушили с 28 апреля. Оба происшествия связаны с ударами дронов по объектам инфраструктуры.

Сейчас основные силы направлены на очистку грунта и береговой линии. Специалисты продолжают следить за состоянием почвы и воды. Загрязненный грунт вывозят на специальные полигоны для утилизации. Работы идут круглосуточно. Водомазутная смесь, которую собрали с территории, составляет значительную часть от общего объема отходов.

Мария Удовик