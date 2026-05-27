Новый уровень жизни: DOGMA запустила продажи в четырех литерах ЖК бизнес-класса «РИДЗ»

В жилом квартале «РИДЗ» стартовали продажи в четырех литерах: 1, 2, 3 и 13.

Фото: Пресс-служба ГК ДОГМА

На выбор разные планировки, в том числе востребованного евроформата с компактной площадью — они сделают покупку квартир в ЖК бизнес-класса еще доступнее. Дополнительно представлено ограниченное количество видовых лотов с обзором на бульвар.

Архитектурный концепт квартала переменной высотностью от 9 до 18 этажей воплощает современные тенденции в проектировании. Мягкая подсветка подчеркивает геометрию фасадов, где теплые оттенки кирпича сочетаются с медными и темными композитными панелями. Особое внимание уделено остеклению: витражи украсят лоджии и первые этажи коммерческих помещений, панорамные окна станут частью угловых квартир.

Уникальное преимущество «РИДЗ» — персональный клуб для резидентов: он расположится в первом литере и будет предназначен исключительно для жителей одной очереди. Такой эксклюзивный формат гарантирует максимальную уединенность и комфорт, создавая атмосферу настоящего закрытого сообщества. В клубе появятся все важные зоны для жизни и отдыха: кинотеатр, фитнес-рум, детский клуб, а также коворкинг для встреч и общения.

«Квартал создан для тех, кто выбирает исключительность и личное пространство. Мы уделили особое внимание приватности: эргономичные планировки, продуманное расположение объектов и обилие зелени создают атмосферу уединения даже в городе. Здесь каждая деталь работает на ощущение избранности и комфорта»,— подчеркивает Алексей Некрасов, директор по продажам ЮФО DOGMA.

Квартал бизнес-класса «РИДЗ» реализуется в рамках комплексного развития территорий — появятся две школы на 1850 и 1100 мест, пять детских садов общей вместимостью 1600 детей, физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиника, библиотека и многоуровневые паркинги. Благоустройство жилого квартала предусматривает закрытые дворы, каждый из которых с собственной концепцией наполнения, набережную, прогулочный бульвар и семь спортивных кластеров.

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

ЖК Ридз - Застройщик: ООО «СЗ «КСАР»