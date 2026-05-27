Прямые рейсы из Сочи в Атырау запустят со 2 июня

Со 2 июня 2026 года стартуют прямые рейсы между Атырау и Сочи у авиакомпании «Азимут». Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани главного курорта Краснодарского края. Лайнеры SSJ-100 будут курсировать дважды в неделю — по понедельникам и пятницам.

Напомним, первый рейс по маршруту Сочи — Газипаша авиакомпании «ИрАэро» состоялся 22 мая. Он открыл новое международное направление в маршрутной сети аэропорта.

Также стало известно, что авиакомпания Etihad Airways с 15 июня 2026 года снова начнет летать прямо из Сочи в Абу-Даби. Рейсы приостанавливали из-за событий на Ближнем Востоке. Самолеты будут летать четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Дорога займет около 4 часов 20 минут. Билет без багажа стоит от 14,2 тыс. руб., с багажом — от 17 тыс. руб.

Сейчас Etihad Airways летает из Абу-Даби в Москву дважды в день. С середины июня время в пути на этом маршруте сократится с 7 часов 35 минут до 5,5–6 часов.

Впервые прямые рейсы между Сочи и Абу-Даби Etihad запустила в мае 2025 года. Тогда самолеты Airbus A320 летали три раза в неделю. В аэропорту Сочи говорили, что новое направление должно помочь развитию туризма и притоку иностранных гостей на курорт.

Раньше некоторые авиакомпании меняли расписание из-за напряженной обстановки на Ближнем Востоке. В конце февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. После этого власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта временно закрыли небо для безопасности полетов.

Сейчас аэропорт Сочи продолжает добавлять новые зарубежные направления. В летнем расписании — десятки международных рейсов, в том числе в Турцию, Армению, ОАЭ и Египет.

Как сообщалось ранее, аэропорт Сочи в 2025 году обслужил 12,5 млн пассажиров, в том числе более 1,8 млн — на международных направлениях. Лидерами по пассажиропотоку на зарубежных маршрутах стали Стамбул, Анталья, Ереван, Дубай, Шарм-эль-Шейх. В весенне-летнем расписании аэропорт Сочи обслуживает рейсы по 83 направлениям, 30 из них — международные.

