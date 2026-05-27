Производство чая на Кубани в первом квартале выросло на 3,5%

Производство чая в Краснодарском крае в первом квартале 2026 года выросло на 3,5% и превысило 2,7 тыс. тонн, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального минсельхоза. Кубань остается единственным субъектом РФ, где ведется промышленное чаеводство.

В структуре выпуска основную долю традиционно занимает черный чай — его произведено около 2,6 тыс. тонн, что на 3,6% больше, чем годом ранее. Производство зеленого чая увеличилось на 2,9% и составило 128 тонн.

Общая площадь чайных плантаций в регионе сейчас превышает 400 га, при этом потенциал чаепригодных земель на черноморском побережье оценивается примерно в 1,2 тыс. га.

Среди крупнейших производителей — сочинские предприятия «Шапсугский чай», «Солохаульский чай», «Дагомысчай», «Мацестинский чай», «Хоста-чай» и «ТД Холдинг». Основной объем продукции ориентирован на внутренний рынок.

С 2022 года в регионе действует стандарт, регулирующий маркировку «краснодарский чай»: в составе такой продукции должно содержаться не менее 50% листа, выращенного на территории края, что направлено на защиту бренда от подделок.

Вячеслав Рыжков