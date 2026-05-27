День предпринимателя на Кубани: налоги, ставки и искусственный интеллект

Краснодарский край продолжает наращивать число субъектов малого и среднего бизнеса — их уже больше 330 тысяч. С какими вызовами сталкиваются предприниматели и как на них отвечают власть, банки и сами бизнесмены, обсуждали 20 мая в Краснодаре на конференции «Трансформация бизнеса 2026: вызовы и точки роста для МСБ», организованной «Коммерсантъ-Кубань».

В конференции участвовали представители краевых органов власти, налоговой службы, банков, IT-компаний, институтов поддержки бизнеса, а также действующие предприниматели. Среди тем — налоговый контроль, кредитование, меры господдержки, искусственный интеллект, правовые риски и маркетинг в условиях ограниченного бюджета. Модератором выступила генеральный директор консалтинговой компании «Южный инновационно-консалтинговый центр» Марина Варшавская.

Где взять деньги, когда кредиты дорогие

Классическое банковское кредитование в текущих условиях становится менее доступным, пояснил Денис Демьяненко, руководитель краснодарского подразделения Абсолют Банка. Клиенты сохраняют взвешенный и осторожный подход к кредитной нагрузке, банки тщательно мониторят риски. Кредитные продукты остаются дорогими, и даже при снижении ключевой ставки до 13% заметного оживления кредитования не произойдет — для этого ставка должна стать меньше двузначного числа.

В этих условиях бизнес фокусируется на инструментах, которые закрывают потребность в деньгах здесь и сейчас. Корпоративные клиенты активно используют банковские гарантии, особенно на возврат аванса: они позволяют наполнять «оборотку» относительно дешевым ресурсом, покрывая как отсрочку, так и предоплату. Все чаще добавляют в свой продуктовый микс факторинг — он не требует твердых залогов и поручительств, а поскольку это короткий продукт (до шести месяцев), высокие ставки не давят на бизнес так сильно.

Те, у кого есть собственные оборотные средства, размещают их на короткие депозиты — в среднем от 14 дней до месяца, получая дополнительный процентный доход. Компании все чаще берут не один продукт, а комбинации: факторинг и депозиты, факторинг и банковские гарантии, гарантии и депозиты. Во второй половине 2026 года будут востребованы нишевые продукты и гибкие решения с индивидуальной подборкой параметров.

Как меняется поведение предпринимателей: взгляд банка

Вице-президент, начальник управления малого и среднего бизнеса в Краснодаре ПАО «Банк УРАЛСИБ» Яна Калбаева выделила три ключевых тренда. Во-первых, предприниматели стали рациональнее: в приоритете не масштаб и амбиции, а эффективность и снижение расходов. Во-вторых, ускорилась цифровизация — бизнес переходит от решений, основанных на интуиции, к решениям, основанным на данных. В-третьих, устойчивость важнее агрессивного роста.

«Сегодня фокус конкурентной борьбы сместился с продукта на адаптацию и эффективность бизнеса»,— отметила выступающая. По ее словам, 2026 год становится для МСБ временем управленческой зрелости. Предприниматели больше не могут позволить себе работать по-старому, и причина не только в высокой ключевой ставке или налоговых изменениях. «Дефицит кадров, снижение маржинальности и изменение потребительского поведения — вот что действительно меняет модель предпринимательства»,— подчеркнула спикер. Она обратила внимание, что банк рассматривает бизнес как партнера. «Мы, как банк, видим для себя задачу не столько дать финансирование, сколько предоставить предпринимателю экосистему решений, которая поможет экономить время, снижать риски, грамотно управлять бизнесом и развиваться»,— заявила эксперт.

Выступающая также рассказала, как изменились запросы клиентов. Кому-то важно быстрое решение в виде финансирования, кому-то — удобные инструменты для ведения ВЭД, кому-то — цифровизация расчетов. Она подчеркнула, что ключевой фактор для всех участников рынка — прозрачность бизнеса, одинаково важная для госструктур, банков и контрагентов. Без этого, по словам спикера, невозможно выстроить долгосрочные партнерские отношения.

Меры поддержки: от поручительств до инвестиций

Заместитель руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Татьяна Гончарова сообщила, что сегодня на Кубани малый и средний бизнес — это действительно важная часть экономики. Количество субъектов МСП в крае приблизилось к рекордным 330 тыс. ед. Это основная часть — порядка 89 % — от всех хозяйствующих субъектов региона. Кроме того, в сферу МСП и самозанятости в крае сегодня вовлечено почти 1,4 млн человек — как в качестве наемных работников малых и средних предприятий, так и в качестве индивидуальных предпринимателей, а также самозанятых. Это почти половина — 47,0% — от всех занятых в экономике края Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Кубани составляет 27,7%. Это значит, что МСП в крае создает более четверти всех товаров и услуг

Исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова сообщила, что за 17 лет работы организации выдано более 3,5 тыс. поручительств на 23 миллиарда рублей. Это позволило предпринимателям привлечь 54 миллиарда рублей кредитных ресурсов. По ее словам, услугами фонда воспользовались 76,8 тыс. получателей. Исполнительный директор фонда отметила, что кубанский бизнес выработал коллективный иммунитет к экономическим шокам, и выразила уверенность, что с господдержкой регион справится с текущими вызовами.

Директор Агентства по привлечению инвестиций Краснодарского края Марина Епифанцева рассказала, что край входит в топ-10 регионов России по объему инвестиций в основной капитал. По ее наблюдению, регион стал одним из немногих с высокой экономической миграцией — многие сотрудники агентства не являются уроженцами Кубани, что говорит о привлекательности края для специалистов. Она также привела пример, как агентство помогло снизить стоимость подключения к сетям для туристического кластера с 608 до 35 миллионов рублей.

Налоговый контроль: как не попасть в зону риска

Начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Краснодарскому краю Евгений Щербаков сообщил, что с 2017 года налоговые органы перешли к риск-ориентированному подходу. Онлайн-кассы передают данные в реальном времени, автоматизированная система сама выделяет зоны риска. Индикаторы риска, по словам выступающего, установлены приказом Минфина: отсутствие чеков 60 дней, доля возвратов более 30%, доля чеков коррекции более 30%.

В ответ на вопрос из зала о работе касс при отсутствии интернета представитель УФНС пояснил, что кассовый аппарат формирует чек и в офлайн-режиме. Данные накапливаются и передаются после восстановления связи. Непробитие чека в надежде на сбой квалифицируется как нарушение.

Динамика контрольных мероприятий, которую привел докладчик, показывает ужесточение. В 2022 году налоговая вынесла 2244 предостережения, контрольных закупок не было. В 2025 году — 4132 предостережения и 8837 контрольных закупок.

В Краснодарском крае зарегистрировано 790 тыс. самозанятых. Их доход в 2025 году составил 151 миллиард рублей, поступления налога — 6,3 миллиарда. Однако существует проблема подмены трудовых отношений. Скоринговая система выявляет схемы по девяти признакам, включая массовую регистрацию, продолжительность работы более шести месяцев и периодичность выплат два раза в месяц. В зоне риска — 870 самозанятых, оказывающих услуги 119 организациям. Выплаченный им доход — 473 миллиона рублей, резерв по НДФЛ — 33 миллиона.

Эксперимент с налогом на профессиональный доход действует до 2028 года. После этой даты самозанятым, вероятно, запретят работать с юрлицами и ИП.

Начальник отдела камерального контроля №3 Антон Дранишников обратил внимание на проблему пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Операторы ПВЗ, по его словам, часто не оформлены официально. По итогам контрольных мероприятий 2025 года по этой сфере взыскано 20 миллионов рублей налогов. Всего по линии легализации трудовых отношений мобилизовано более 4,5 миллиарда рублей.

С 2027 года, добавил докладчик, налоговая будет сама рассчитывать транспортный, земельный налоги и налог на имущество с кадастровой стоимости, направляя уведомления ежеквартально.

Как искусственный интеллект меняет экономическую безопасность

Директор Южного макрорегионального центра «СКБ Контур» Галина Шевченко посвятила выступление эволюции проверки контрагентов. 20–25 лет назад, напомнила она, проблема была в полном отсутствии информации — работало только сарафанное радио. Затем появились открытые государственные источники, а в 2010-х — десятки сервисов-агрегаторов. Но предприниматель по-прежнему получал огромную гору данных и ни одного вывода. «Бизнес тонет не в отсутствии данных, а в их избытке»,— заявила эксперт.

Сегодня, по ее словам, проверка контрагентов перестала быть формальностью. «Неправильный выбор будущего партнера может повлечь за собой реальную блокировку счетов по 115-ФЗ, отказ в возмещении НДС и репутационные риски»,— пояснила Галина Шевченко. Она отметила, что это касается любого бизнеса — независимо от того, есть ли у компании собственная служба экономической безопасности или эти функции выполняет бухгалтер.

Сейчас тренд — внедрение ИИ-технологий. Спикер также рассказала о механизмах, которые прогнозируют банкротство контрагента в ближайшие полгода, отслеживают репутационные риски через анализ тональности публикаций в СМИ. «Искусственный интеллект забирает на себя рутину: поиск данных, сравнение фактов, выявление аномалий»,— пояснила она.

Самый сильный инструмент, по мнению спикера,— ИИ-ассистенты, учитывающие контекст сделки. «Кто контрагент в этой сделке: продавец или покупатель? Каков порядок оплаты? Важна ли для вас сумма контракта?» — перечислила Галина Шевченко. Проблема сервисов старого поколения в том, что они не учитывают контекст от слова совсем, выдавая сухую справку «благонадежен или нет». В отличие от них, ИИ-ассистент возвращает развернутую картину рисков — критичных и допустимых, а если есть рассрочка платежа, рассчитывает кредитные лимиты. «Экономическая безопасность будущего — это не тушение пожаров, а предотвращение. И это будущее уже наступило»,— резюмировала она.

Правовые риски, о которых забывают предприниматели

Управляющий партнер адвокатского бюро «Романов и Партнеры» Роман Романов обратил внимание на риски, не связанные напрямую с налоговым контролем. Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми может привести к искам от работников. Он привел случай, когда сотрудник, нанятый по договору услуг на несколько месяцев, выиграл суд о признании отношений трудовыми и получил полтора миллиона рублей.

Передача электронной подписи бухгалтерам на аутсорсинге чревата уголовной ответственностью. В Краснодарском крае возбуждается много дел по обналичиванию — край опережает по этому показателю Москву и Санкт-Петербург. Спикер рекомендовал заранее анализировать юридические риски, а не реагировать на них постфактум.

Как предприниматели выживают и растут: два кейса

Генеральный директор глазной клиники «ФАКТ» Ольга Григорьева поделилась практическим опытом. В 2026 году отменили льготы по страховым взносам для медицины и ввели НДС на оптику — маржинальность бизнеса серьезно упала. Выступающая предложила не закрывать бизнес, а вернуться к изначальной миссии компании. Ее ценности — забота, честность, инновации, безопасность, профессионализм, командность. Текучесть кадров составляет менее 4%.

Ольга Григорьева перечислила шесть принципов. Первое — сохранять сильных сотрудников. Она посоветовала упражнение: представить новый проект и честно ответить, кого из текущей команды вы взяли бы с собой. Второе — разумно экономить: усиливать продукт, а не резать бюджет. Третье — внедрять ИИ, но не отказываться от человеческого общения: в ее клинике кол-центр работает с живыми операторами. Четвертое — развивать лидерские качества и честно говорить с командой о трудностях. Пятое — признавать ошибки. Шестое — продавать не услугу, а выгоду для клиента.

Основатель и креативный директор бюро White Label Александр Цюрюмов заявил, что в кризис предприниматели ошибочно режут маркетинг, хотя это второй после основателя бизнеса источник денег. Он предложил шестиуровневую модель анализа.

Первый уровень — карта территории: позиционирование, конкуренты, доля рынка. Второй — клиент и фронт: скорость ответа клиенту — не больше семи минут, иначе клиент уходит к конкуренту. Третий — воронка: межэтапная конверсия, речевая аналитика звонков. Четвертый — удержание и LTV. По данным выступающего, удержать клиента в 5–25 раз дешевле, чем привлечь нового, а увеличение удержания на 5% дает рост прибыли на 25–95%. Пятый — внутренние процессы. Из его практики: согласование одного договора заняло полгода из-за несогласованности бухгалтерии и юристов. Шестой — применение ИИ: речевая аналитика, сквозная аналитика от рекламы до денег на счете, парсинг рынка, автоматизация документооборота. Он также рассказал о создании ИИ-агента-юриста, который проверяет правки контрагента.