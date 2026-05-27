Парламент Венгрии отменил решение о выходе из МУС

Парламент Венгрии одобрил законопроект, останавливающий выход страны из Международного уголовного суда (МУС). В поддержку инициативы выступил 131 депутат, двое проголосовали против, еще 39 воздержались, передает Reuters.

Решение о выходе из МУС приняло предыдущее правительство Венгрии под руководством Виктора Орбана год назад, в мае 2025-го. На этот шаг венгерские власти пошли после того, как международный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинив его в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В Венгрии сочли этот шаг дискредитирующим «всю международную систему». Венгерские власти отказались арестовать израильского лидера во время его визита в Будапешт в апреле 2025 года, и господин Орбан гарантировал ему иммунитет.

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр в апреле объявил о планах остановить выход страны из МУС. Он также говорил о готовности арестовать господина Нетаньяху. Новый визит израильского премьер-министра в Будапешт планировался на осень этого года.

Новый премьер обещал остановить процесс выхода Венгрии из МУС ко 2 июня — в этот день истекает год с момента подачи уведомления о выходе.

О новом правительстве Венгрии — в материале «Ъ» «Люди Петера Мадьяра заступили на вахту».