Мадьяр заявил о намерении арестовать Нетаньяху по ордеру МУС

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что его страна в соответствии с ордером Международного уголовного суда (МУС) должна арестовать премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Как сообщает Politico, для этого Венгрия намерена до июня остановить выход из организации, процедура которого была запущена при действующем премьере Викторе Орбане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Мадьяр

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«Я ясно дал понять это премьер-министру Израиля. Правительство Тисы твердо намерено обеспечить сохранение Венгрией членства в Международном уголовном суде. Если страна является членом МУС и разыскиваемое лицо въезжает на нашу территорию, то это лицо должно быть взято под стражу»,— заявил журналистам Петер Мадьяр.

Ордер на арест Нетаньяху был выдан МУС в ноябре 2024 года по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Ранее Венгрия отказалась арестовать израильского лидера во время его визита в Будапешт в апреле 2025 года. Перед этим Виктор Орбан объявил о начале выхода Венгрии из МУС и гарантировал Нетаньяху иммунитет. Новый визит израильского премьер-министра в Будапешт планировался ранее на осень 2026 года.

Влад Никифоров